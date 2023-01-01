Биография

Стив Старки – продюсер. Лауреат премии «Оскар». Работу в кинематографе начал в 1980 году, выполняя обязанности монтажера при выпуске двух эпизодов «Звездных войн». В качестве ассоциированного продюсера участвовал в съемках оскароносной комедии 1988 года «Кто подставил кролика Роджера». В той же должности продюсер работал над двумя лентами франшизы «Назад в будущее». К функциям Старки в фильме «Форрест Гамп» добавились обязанности второго режиссера. Американская академия киноискусства признала картину лучшим фильмом 1994 года и наградила создателей «Оскаром». Научно-фантастическая лента «Контакт» 1997 года принесла продюсеру премию OFTA, которую он получил вместе с режиссером картины Робертом Земекисом. Не менее успешным оказался и приключенческий фильм 2000 года «Изгой». Премию Святого Христофора получил творческий коллектив ленты, повествующей о стойком и мужественном отшельнике. Несколько номинаций досталось и анимационной картине 2004 года «Полярный экспресс», и полнометражному мультфильму 2006 года «Дом-монстр». Сейчас продюсер работает над продолжением истории о кролике Роджере, выход которой запланирован на 2022 год.