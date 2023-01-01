Биография

Роберт Земекис — американский режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус». Родился в Чикаго 14 мая 1952 года. Учился в католической начальной школе и Академической средней школе имени Кристиана Фенгера. В 13 лет взял в руки любительскую кинокамеру Kodak — сначала снимал семейные праздники и друзей, затем придумывал сюжеты и учился накладывать на готовые кадры спецэффекты. Поступил в Университет Южной Калифорнии, где познакомился с будущим сценаристом Бобом Гейлом. Будучи студентом снял первую короткометражку «Поле чести» и привлек внимание режиссера Стивена Спилберга, который в последствии стал его наставником. Дебютный фильм Роберта Земекиса «Я хочу держать тебя за руку» вышел в 1978 году, но настоящий успех режиссеру принесли трилогия «Назад в будущее» и драма «Форрест Гамп». Также написал и снял фильмы «Прогулка», «Рождественская история», «Полярный экспресс», «Ведьмы». Всего в фильмографии кинодеятеля более 50 проектов.