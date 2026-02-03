9.32023, Яблоко раздора 1 сезон
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Яблоко раздора (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Яркая и жизнерадостная провинциалка Светлана встречает своего долгожданного принца — взрослого и успешного главу строительной компании Андрея. Света считает, что Андрей — её судьба, но для него их отношения являются лишь способом отвлечься от тяжелого брака с женой и давления со стороны её влиятельного отца. Света узнает, что беременна и делится радостной новостью со своим возлюбленным. Андрей готов расстаться с Ритой, но узнаёт, что жена втайне сделала ЭКО и теперь тоже беременна. Женщины рожают в один день. Свете сообщают, что её малыш не выжил во время родов… Спустя три года она встречает сына Риты и понимает, что этот мальчик — на самом деле её ребёнок…
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Мохов
- АТАктриса
Анастасия
Тимушкова
- НЗАктёр
Николай
Зимич
- СМАктёр
Сергей
Маргович
- НПАктёр
Никита
Провалинский
- СБАктёр
Сергей
Белякович
- ВКАктёр
Василий
Козлов
- НКАктриса
Наталия
Колодяжная
- КГСценарист
Карен
Газарян
- АНСценарист
Александра
Ноткина
- ТИСценарист
Татьяна
Изосимова
- АКСценарист
Анна
Кудинова
- ЕМПродюсер
Екатерина
Мирошникова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ГППродюсер
Греник
Петросян
- ТИМонтажёр
Татьяна
Ильина
- АСОператор
Александр
Смоляк
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский