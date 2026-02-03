Яркая и жизнерадостная провинциалка Светлана встречает своего долгожданного принца — взрослого и успешного главу строительной компании Андрея. Света считает, что Андрей — её судьба, но для него их отношения являются лишь способом отвлечься от тяжелого брака с женой и давления со стороны её влиятельного отца. Света узнает, что беременна и делится радостной новостью со своим возлюбленным. Андрей готов расстаться с Ритой, но узнаёт, что жена втайне сделала ЭКО и теперь тоже беременна. Женщины рожают в один день. Свете сообщают, что её малыш не выжил во время родов… Спустя три года она встречает сына Риты и понимает, что этот мальчик — на самом деле её ребёнок…

