Идеальная пара (сериал, 2001) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.72001, Идеальная пара. Серия 6
Мелодрама18+
О сериале
Зоя – спортсменка с мужским характером. Поэтому сильному полу с ней тяжело, и они от нее сбегают. Но Зоя мечтает выйти замуж и завести детей. Кеша – холостяк, живет с родителями. Однажды он уходит из дома с намерением жениться на первой встречной. Ей оказывается Зоя, которая решает, что сможет сделать из Кеши идеального мужа. Он предлагает Зое переделать друг друга: день она, день он. Кеша, наконец, находит женщину своей мечты, которая его понимает. А Зоя встречает отличного парня. Однако скоро обнаруживается, что «переделка» не прошла даром...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Алла
Клюка
- ВААктёр
Виталий
Альшанский
- АКАктёр
Анатолий
Калмыков
- ЮДАктёр
Юрий
Думчев
- Актёр
Анатолий
Белый
- МРАктёр
Марк
Рудинштейн
- АЛАктёр
Александр
Лырчиков
- Актёр
Николай
Караченцов
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- АЛСценарист
Александр
Лапшин
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- ВФХудожник
Владимир
Филиппов
- ИБМонтажёр
Инесса
Брожовская
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич
- АДКомпозитор
Анатолий
Днепров