WinkСериалыИдеальная пара1-й сезон10-я серия
Идеальная пара (сериал, 2001) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
8.82001, Идеальная пара. Серия 10
Мелодрама, Криминал18+
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Идеальная пара
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Идеальная пара
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Идеальная пара
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+53 мин
Идеальная пара
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+52 мин
Идеальная пара
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Идеальная пара
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+52 мин
Идеальная пара
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Идеальная пара
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+52 мин
Идеальная пара
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+53 мин
Идеальная пара
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Зоя – спортсменка с мужским характером. Поэтому сильному полу с ней тяжело, и они от нее сбегают. Но Зоя мечтает выйти замуж и завести детей. Кеша – холостяк, живет с родителями. Однажды он уходит из дома с намерением жениться на первой встречной. Ей оказывается Зоя, которая решает, что сможет сделать из Кеши идеального мужа. Он предлагает Зое переделать друг друга: день она, день он. Кеша, наконец, находит женщину своей мечты, которая его понимает. А Зоя встречает отличного парня. Однако скоро обнаруживается, что «переделка» не прошла даром...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Алла
Клюка
- ВААктёр
Виталий
Альшанский
- АКАктёр
Анатолий
Калмыков
- ЮДАктёр
Юрий
Думчев
- Актёр
Анатолий
Белый
- МРАктёр
Марк
Рудинштейн
- АЛАктёр
Александр
Лырчиков
- Актёр
Николай
Караченцов
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- АЛСценарист
Александр
Лапшин
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- ВФХудожник
Владимир
Филиппов
- ИБМонтажёр
Инесса
Брожовская
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич
- АДКомпозитор
Анатолий
Днепров