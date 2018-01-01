Wink
Фильмы
Репортаж с линии огня
Актёры и съёмочная группа фильма «Репортаж с линии огня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Репортаж с линии огня»

Режиссёры

Леон Сааков

Леон Сааков

Режиссёр

Актёры

Игорь Ливанов

Игорь Ливанов

АктёрРуднев
Елена Кондратьева

Елена Кондратьева

АктрисаСашенька
Анатолий Грачев

Анатолий Грачев

АктёрМеркулов
Анатолий Кузнецов

Анатолий Кузнецов

Актёрчлен Военного Совета
Виктор Корешков

Виктор Корешков

АктёрКолотилин
Александр Севостьянов

Александр Севостьянов

АктёрЮра
Любовь Соколова

Любовь Соколова

Актрисамать Меркулова
Виктор Чеботарев

Виктор Чеботарев

АктёрЖеня
Юрий Гусев

Юрий Гусев

Актёркапитан Сорокин
Сергей Волкош

Сергей Волкош

Актёр
Лилия Макеева

Лилия Макеева

АктрисаКатя
Даниил Нетребин

Даниил Нетребин

Актёр
Петр Любешкин

Петр Любешкин

Актёрдядя Сережа
Анатолий Игонин

Анатолий Игонин

Актёр
Валерий Агафонов

Валерий Агафонов

Актёр
Иван Власов

Иван Власов

Актёр
Дмитрий Титов

Дмитрий Титов

Актёр
Валерий Беляков

Валерий Беляков

Актёр
Василий Маслаков

Василий Маслаков

Актёр
Надежда Матушкина

Надежда Матушкина

Актриса
Елена Серопова

Елена Серопова

Актриса
Иван Сорокин

Иван Сорокин

Актёр

Сценаристы

Николай Фигуровский

Николай Фигуровский

Сценарист
Леон Сааков

Леон Сааков

Сценарист

Композиторы

Вениамин Баснер

Вениамин Баснер

Композитор