Великие голодранцы (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На Пасху Филипп отказывается идти с родителями в церковь. Выясняется, что он вступил в комсомольскую организацию и времени на религию у него больше нет. Мать со скандалом выгоняет сына из дома. Филипп посещает собрание организации, где увлечeнно обсуждают планы построения социализма. Когда участники собираются расходиться, он признаeтся коллегам, что «пострадал за идею» и был изгнан из дома. Чтобы как-то помочь, Филиппу предлагают должность секретаря организации. К чему это приведет?



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