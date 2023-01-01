Евдокия (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ранняя работа Татьяны Лиозновой о жизни многодетной семьи после Гражданской войны. Советская драма по мотивам повести Веры Пановой.



Командиру Красной армии Евдокиму Чернышеву повезло вернуться домой после кровавых событий на фронте. Он начинает работать на металлургиче�ском заводе и женится на дочери начальника, прекрасной Евдокии. Вскоре после свадьбы мужчина узнает, что его молодая супруга не может иметь детей и все еще скучает по своей первой любви — татарину Ахмету. Евдоким мечтает о большой и дружной семье, поэтому принимает решение усыновить пятерых детей. Но их счастье омрачается, когда Ахмет возвращается в родные края и просит Евдокию оставить мужа. Теперь перед женщиной стоит сложный выбор: бросить детей и уйти с татарином или остаться жить с нелюбимым человеком.



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