Казнены на рассвете
Актёры и съёмочная группа фильма «Казнены на рассвете»

Актёры

Андрей Костричкин

Актёр
Борис Голдаев

Актёр
Вадим Ганшин

АктёрАлександр Ульянов
Виктор Речман

Актёр
Светлана Швайко

Актриса
Валерий Головненков

АктёрИван Сергеевич
Вильям Рейшвиц-Рощин

Актёр
Владимир Лебедев

Актёрректор университета
Анатолий Семенов

Актёр
Арсений Барский

Актёрсенатор
Елизавета Солодова

АктрисаМария Александровна Ульянова
Татьяна Конюхова

АктрисаАнна Ильинична Ульянова
Владимир Честноков

АктёрДмитрий Иванович Менделеев
Сергей Курилов

Актёрпрокурор
Константин Худяков

АктёрПахомий Андреюшкин
Валентин Грачёв

АктёрМихаил Новорусский
Евгений Тетерин

АктёрДаль
Петр Соболевский

АктёрПётр Аполлонович Грессер
Валентина Беляева

АктрисаМария Алексеевна Ананьина
Юрий Волков

АктёрПётр Петрович Мелентьев
Виктор Кулаков

Актёрпомощник Мелентьева
Андрей Файт

Актёргенерал
Екатерина Крупенникова

Актрисадевушка на помолвке
Валентин Кулик

Актёр
Петр Любешкин

Актёр
Любовь Малиновская

Актриса
Дмитрий Орловский

Актёр
Виктор Колпаков

Актёр
Юрий Дедович

Актёр
Виталий Комиссаров

Актёрподсудимый народоволец

Сценаристы

Алексей Нагорный

Сценарист

Операторы

Эмиль Гулидов

Оператор