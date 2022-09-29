Моабитская тетрадь (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Моабитская тетрадь
Моабитская тетрадь

Военный88 мин12+

О фильме

О талантливом татарском поэте Мусе Джалиле, погибшем в годы Великой Отечественной войны в застенках одной из самых страшных тюрем фашисткой Германии - Моабит. В тюрьме он написал более 100 стихотворений...

Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

