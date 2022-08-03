Дон Кихот (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Cоветская экранизация именитого романа Сервантеса от режиссера «Гамлета» и «Короля Лира» Григория Козинцева.
Идальго Алонсо Кехано помешался на рыцарских романах. Он настолько одержим, что сам решает стать настоящим рыцарем. Назвавшись Дон Кихотом и облачившись в какие попало доспехи, дворянин отправляется в путь. Вершить справедливость ему помогает верный оруженосец Санчо Панса. Вот только окружающие не спешат носить на руках благородного воина. Во-первых, рыцарей в Испании не видели уже давно, а во-вторых, подвиги Дон Кихота выглядят, мягко говоря, нелепо. Но никакие насмешки не остановят человека чести.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ГКРежиссёр
Григорий
Козинцев
- НЧАктёр
Николай
Черкасов
- ЮТАктёр
Юрий
Толубеев
- СБАктриса
Серафима
Бирман
- СГАктриса
Светлана
Григорьева
- ВМАктёр
Василий
Максимов
- ВКАктёр
Виктор
Колпаков
- ЛКАктриса
Людмила
Касьянова
- ТААктриса
Тамилла
Агамирова
- Актёр
Георгий
Вицин
- БФАктёр
Бруно
Фрейндлих
- ЕШСценарист
Евгений
Шварц
- МдСценарист
Мигель
де Сервантес Сааведра
- НАХудожник
Натан
Альтман
- ЕММонтажёр
Евгения
Маханькова
- АДОператор
Аполлинарий
Дудко
- АМОператор
Андрей
Москвин
- ЙГОператор
Йонас
Грицюс
- КККомпозитор
Кара
Караев