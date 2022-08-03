Дон Кихот (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

Cоветская экранизация именитого романа Сервантеса от режиссера «Гамлета» и «Короля Лира» Григория Козинцева.



Идальго Алонсо Кехано помешался на рыцарских романах. Он настолько одержим, что сам решает стать настоящим рыцарем. Назвавшись Дон Кихотом и облачившись в какие попало доспехи, дворянин отправляется в путь. Вершить справедливость ему помогает верный оруженосец Санчо Панса. Вот только окружающие не спешат носить на руках благородного воина. Во-первых, рыцарей в Испании не видели уже давно, а во-вторых, подвиги Дон Кихота выглядят, мягко говоря, нелепо. Но никакие насмешки не остановят человека чести.



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