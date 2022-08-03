Дон Кихот
Wink
Фильмы
Дон Кихот
8.91957, Дон Кихот
Драма101 мин18+

Дон Кихот (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Cоветская экранизация именитого романа Сервантеса от режиссера «Гамлета» и «Короля Лира» Григория Козинцева.

Идальго Алонсо Кехано помешался на рыцарских романах. Он настолько одержим, что сам решает стать настоящим рыцарем. Назвавшись Дон Кихотом и облачившись в какие попало доспехи, дворянин отправляется в путь. Вершить справедливость ему помогает верный оруженосец Санчо Панса. Вот только окружающие не спешат носить на руках благородного воина. Во-первых, рыцарей в Испании не видели уже давно, а во-вторых, подвиги Дон Кихота выглядят, мягко говоря, нелепо. Но никакие насмешки не остановят человека чести.

Смотрите «Дон Кихота», первую цветную широкоэкранную картину «Ленфильма» со стереозвуком, онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дон Кихот»