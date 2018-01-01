Wink
Фильмы
Нейлон 100%
Актёры и съёмочная группа фильма «Нейлон 100%»

Актёры и съёмочная группа фильма «Нейлон 100%»

Режиссёры

Владимир Басов

Режиссёр

Актёры

Леонид Куравлёв

АктёрГурянов
Римма Маркова

АктрисаМатильда
Евгений Весник

Актёрпрофессор
Нина Крачковская

Актрисажена профессора
Михаил Погоржельский

АктёрАфанасий Иванович
Микаэла Дроздовская

АктрисаКатя
Владимир Басов

АктёрВасилий Киреев
Валентина Титова

АктрисаИнга Киреева
Нина Агапова

АктрисаСимочка
Евгений Евстигнеев

Актёрдантист
Лилия Евстигнеева

Актрисажена дантиста
Лариса Барабанова

АктрисаНастенька
Светлана Харитонова

АктрисаГлаша
Юрий Волынцев

АктёрФедя
Владимир Этуш

АктёрКонстантин
Наталья Крачковская

АктрисаГенриетта
Леонид Каневский

АктёрАрчибальд
Борис Новиков

АктёрШилобреев
Михаил Пуговкин

АктёрМиша
Муза Крепкогорская

Актрисамуза
Николай Сергеев

АктёрСолди
Эраст Гарин

АктёрТамер
Станислав Чекан

АктёрБубнов
Николай Парфёнов

Актёрпациент Бадеева
Рина Зелёная

Актрисапациент у дантиста
Зоя Василькова

АктрисаМаргарита Архиповна
Эдуард Бредун

АктёрЭдик
Юрий Белов

АктёрСюсин
Раднэр Муратов

Актёрмузыкант
Герман Качин

Актёрпассажир
Тамара Совчи

Актриса
Александр Светлов

Актёр
Александра Харитонова

Актрисабольная в сельской больнице
Юлия Цоглин

Актрисапациентка
Борис Заволокин

Актёрпомощник коневода Коржова
Виктор Уральский

Актёр
Владимир Мышкин

Актёр
Виктор Филиппов

Актёр
Николай Сморчков

Актёр
Юрий Мартынов

Актёр
Александра Денисова

Актриса
Елена Вольская

Актриса
Маргарита Криницына

Актриса
Алексей Панькин

Актёр
Артем Карапетян

Актёр
Юрий Воронков

Актёрсанитар

Сценаристы

Владимир Басов

Сценарист

Продюсеры

Александр Яблочкин

Продюсер

Операторы

Игорь Слабневич

Оператор

Композиторы

Моисей Вайнберг

Композитор