Биография

Боб Хоскинс — британский актер, режиссер, продюсер, сценарист. Родился в городе Бери-Сент-Эдмундс 26 октября 1942 года. В 15 лет бросил школу, работал разнорабочим, в цирке. Случайно попал на пробы в лондонский театр Unity Theatre, был принят в труппу и уже скоро получил известность как театральный актер. Окончил Центральную школу речи и драмы в Лондоне. Боб Хоскинс начал карьеру со съемок на телевидении, играл небольшие роли в сериалах «Омнибус», Softly Softly: Task Force, «Пьеса дня», «Королевский суд». Признание критиков и любовь зрителей получил после исполнения роли в киноленте «Долгая Страстная пятница». Мировую известность принесла главная роль в анимированном фильме «Кто подставил Кролика Роджера?». За участие в картине «Мона Лиза» получил премии BAFTA и «Золотой глобус», а также номинацию на «Оскар». Исполнил яркие роли в криминальной драме «Клуб Коттон», «Никсон», «Дэвид Копперфильд», «Неверлэнд». Актеру не раз доставались роли известных политиков — играл Никиту Хрущева в ленте «Враг у ворот» или Муссолини в картине «Муссолини и я». Является режиссером сериала «Байки из склепов», картин «Гадалка-оборванка», «История подземка». Продюсировал фильм «Секретный агент».