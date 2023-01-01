Wink
Метро
Актёры и съёмочная группа фильма «Метро»

Актёры и съёмочная группа фильма «Метро»

Режиссёры

Антон Мегердичев

Режиссёр

Актёры

Сергей Пускепалис

АктёрГарин
Анатолий Белый

АктёрКонстантинов
Светлана Ходченкова

АктрисаИрина
Анфиса Вистингаузен

АктрисаКсюша
Алексей Бардуков

АктёрДенис
Катерина Шпица

АктрисаАлиса
Елена Панова

АктрисаГалочка
Станислав Дужников

АктёрМихаил
Кирилл Плетнёв

АктёрНазимов
Иван Макаревич

Актёрпомощник машиниста

Сценаристы

Денис Курышев

Сценарист
Виктория Евсеева

Сценарист
Антон Мегердичев

Сценарист
Дмитрий Сафонов

Сценарист

Продюсеры

Игорь Толстунов

Продюсер
Сергей Козлов

Продюсер
Анна Кагарлицкая

Продюсер
Ксения Соколова

Продюсер

Художники

Елена Лукьянова

Художница
Татьяна Галова

Художница
Инна Васильева

Художница
Татьяна Ткаченко

Художница

Монтажёры

Антон Мегердичев

Монтажёр

Операторы

Сергей Астахов

Оператор
Сергей Шульц

Оператор

Композиторы

Юрий Потеенко

Композитор
ХарДрам

Композитор