Фильм Клевый УLove

Аня, Милана и Вика — подруги со школы. Они очень разные, но все похожи в одном — они не могут найти свою любовь. Вика руководит несколькими шиномонтажками в провинциальном городе. Аня удаленно работает личным ассистентом сибирского бизнесмена. Милана недавно развелась с мужем-олигархом, осталась ни с чем и ищет нового мужчину, способного ее обеспечить. Вика приезжает в Москву к подругам, чтобы поделиться образовавшейся проблемой со здоровьем — ей необходимо срочно забеременеть, потому что потом уже будет поздно. Увлекшись коктейлями при разработке плана поиска мужчины для подруги, девушки решают продолжить свой вечер в загородном отеле, где остановилась Вика. Но по ошибке из-за выпитого просекко, они вводят таксисту не тот адрес и приезжают на турбазу, куда Аня отправляла удочки своему шефу Игорю. На этой базе проходят соревнования по спортивной рыбалке. Милана сразу соображает — здесь много мужиков и при этом ни одной женщины! Это шанс и для Вики, и для них с Аней. Однако Аня хочет уехать — ведь где-то тут ее шеф. Но Вика, которой они вызвались помочь, уже даже получила знак внимания от одного из рыбаков Даниила, который и ей сразу понравился. Подруги уговаривают Аню остаться — так как без третьего участника их не допустят к участию и Вика упустит свою судьбу.



