Клевый УLove
Актёры и съёмочная группа фильма «Клевый УLove»

Режиссёры

Максим Максимов

Режиссёр

Актёры

Алина Алексеева

АктрисаВика
Дмитрий Колчин

Актёр
Алексей Золотовицкий

АктёрДаниил
Владимир Стержаков

Актёр
Александр Головин

Актёр

Сценаристы

Александр Бережной

Сценарист
Дмитрий Борисов

Сценарист

Продюсеры

Андрей Липов

Продюсер
Максим Максимов

Продюсер
Георгий Малков

Продюсер

Художники

Татьяна Стаселович

Художница
Жан-Поль Сакувоги

Художник

Композиторы

Алексей Канцыру

Композитор
Иван Синцов

Композитор