Биография

Вера Строкова — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 10 сентября 1985 года. Будущая артистка выросла в творческой семье — ее прабабушка была оперной певицей, а дед — журналистом. В школьные годы Вера посещала театральную школу в Гнездниковском переулке, любила читать стихи. На актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина девушка поступила со второй попытки. Уже на третьем курсе Строкову заметил режиссер Павел Сафонов и пригласил на роль Сони Мармеладовой в спектакле «Сны Родиона Раскольникова», что стало для Строковой дебютом на театральной сцене. После окончания института артистку приняли в труппу Театра имени Моссовета, тогда же она поступила и в стажерскую группу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». В кино Вера Строкова попала прямо из института, когда режиссер Сергей Урсуляк посмотрел записи учебных работ и без проб взял ее на роль молодой жены разведчика Исаева в свой сериал «Исаев». В 2011 году актриса исполнила свою первую главную кинороль в музыкальной кинокомедии «Шапито-шоу» режиссера Сергея Лобана. В 2022 году Вера вместе с Яном Цапником и Марией Горбань исполнила одну из ролей в сериале «Модный синдикат».