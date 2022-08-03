Настя, соберись! (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Настя переживает тяжелый период. Ее уволили с работы, муж изменяет ей с лучшей подругой, она чувствует себя одинокой. Справиться с этим ей помогут пять сторон ее личности — карьеристка Сестра, чувственная Богиня, озорная девочка Бусинка, заботливая Хозяюшка и властная Анна Кирилловна.

