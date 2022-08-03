Настя, соберись! (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

WinkСериалыНастя, соберись!1-й сезон9-я серия
2021, Настя, соберись! Сезон 1. Серия 9
Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+31 мин
Настя, соберись!
Сезон 1 Серия 1
- 18+34 мин
Настя, соберись!
Сезон 1 Серия 2
- 18+37 мин
Настя, соберись!
Сезон 1 Серия 3
- 18+37 мин
Настя, соберись!
Сезон 1 Серия 4
- 18+33 мин
Настя, соберись!
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Настя, соберись!
Сезон 1 Серия 6
- 18+32 мин
Настя, соберись!
Сезон 1 Серия 7
- 18+37 мин
Настя, соберись!
Сезон 1 Серия 8
- 18+29 мин
Настя, соберись!
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Настя, соберись!
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Настя переживает тяжелый период. Ее уволили с работы, муж изменяет ей с лучшей подругой, она чувствует себя одинокой. Справиться с этим ей помогут пять сторон ее личности — карьеристка Сестра, чувственная Богиня, озорная девочка Бусинка, заботливая Хозяюшка и властная Анна Кирилловна.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ВСРежиссёр
Вера
Смолина
- КМРежиссёр
Константин
Майер
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- РГАктриса
Рина
Гришина
- Актриса
Алина
Алексеева
- Актриса
Ева
Смирнова
- ЮГАктриса
Юлия
Гришаева
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актриса
Вера
Строкова
- Актриса
Маргарита
Аброськина
- КМСценарист
Константин
Майер
- АВСценарист
Александр
Вялых
- АБСценарист
Ася
Беликова
- НКСценарист
Николай
Куликов
- КМПродюсер
Константин
Майер
- Продюсер
Сергей
Корнихин
- НКПродюсер
Николай
Куликов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ЛКХудожница
Люся
Королькова
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- ЮБМонтажёр
Юлия
Бахтина
- МЗМонтажёр
Марина
Зимина
- ДММонтажёр
Даниил
Майер
- АТОператор
Александр
Тананов
- ЕСОператор
Егор
Суровцев
- НПОператор
Николай
Платонов
- ВАОператор
Виталий
Абрамов