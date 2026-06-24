Интерны. Сезон 1. Серия 2
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2010, Интерны. Сезон 1. Серия 2
Комедия16+
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Интерны (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

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О сериале

Циничный доктор Быков обучает четырех выпускников, которые еще не знают, как устроена настоящая медицина. Абсурдные болезни, смешные медики и безумные пациенты ждут в культовой комедии «Интерны». 1 сезон ищите в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Первый сезон ситкома о вчерашних студентах в реальной больнице знакомит зрителей с талантливым, но жестким заведующим терапевтического отделения Андреем Быковым. Вместо понимания и поддержки у него всегда найдется колкая шутка и язвительный комментарий. Но в этот раз судьба решает подшутить над ним самим: Быкову придется обучать команду из четырех интернов, чьи представления о работе в больнице в лучшем случае смутные. В числе новеньких Быкову навязывают даже сына главврача, который в медицинской карьере заинтересован куда меньше, чем в тусовках и девушках. Выхода у Быкова нет, но зато есть задания с подвохом, в процессе которых новенькие не раз окажутся в неловких ситуациях.

Начало похождений Лобанова, Левина, Романенко и Черноус вы увидите, когда будете смотреть «Интерны». 1 сезон культовой комедии доступен на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Интерны»