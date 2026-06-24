Циничный доктор Быков обучает четырех выпускников, которые еще не знают, как устроена настоящая медицина. Абсурдные болезни, смешные медики и безумные пациенты ждут в культовой комедии «Интерны». 1 сезон ищите в нашем онлайн-кинотеатре Wink.



Первый сезон ситкома о вчерашних студентах в реальной больнице знакомит зрителей с талантливым, но жестким заведующим терапевтического отделения Андреем Быковым. Вместо понимания и поддержки у него всегда найдется колкая шутка и язвительный комментарий. Но в этот раз судьба решает подшутить над ним самим: Быкову придется обучать команду из четырех интернов, чьи представления о работе в больнице в лучшем случае смутные. В числе новеньких Быкову навязывают даже сына главврача, который в медицинской карьере заинтересован куда меньше, чем в тусовках и девушках. Выхода у Быкова нет, но зато есть задания с подвохом, в процессе которых новенькие не раз окажутся в неловких ситуациях.



Начало похождений Лобанова, Левина, Романенко и Черноус вы увидите, когда будете смотреть «Интерны». 1 сезон культовой комедии доступен на Wink.

