Интерны. Сезон 2
Wink
Сериалы
Интерны
2-й сезон

Интерны (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн

2011, Интерны. Сезон 2 61 серия
Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Интерны все время попадают в идиотские ситуации, а их руководитель доктор Быков с удовольствием за этим наблюдает.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Интерны»