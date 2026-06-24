Интерны. Сезон 2. Серия 34
Wink
Сериалы
Интерны
2-й сезон
34-я серия
2011, Интерны. Сезон 2. Серия 34
Комедия16+
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Интерны (сериал, 2011) сезон 2 серия 34 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Пациентов в больнице меньше не становится, но у Быкова и его подопечных появляются проблемы посерьезнее. Об их дружбе и неловких романах расскажут «Интерны». 2 сезон культового ситкома можно смотреть на Wink.

Во втором сезоне комедии о жизни сотрудников больницы на первый план выходят отношения главных героев. Быков и Кисегач пытаются скрывать от коллег свой роман, но это у них выходит плохо. Лобанов с женой переживают кризис, пытаясь держаться за брак. Левин и Люба постоянно конфликтуют из-за недопонимания. А Романенко и Черноус после того, как начали встречаться, пытаются найти общий язык. Тем временем в больницу регулярно поступают сложные пациенты, а Быкову даже приходится изображать из себя доктора Хауса.

Как герои будут расставлять приоритеты, вы узнаете, когда будете смотреть «Интерны». 2 сезон включайте на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Интерны»