Пациентов в больнице меньше не становится, но у Быкова и его подопечных появляются проблемы посерьезнее. Об их дружбе и неловких романах расскажут «Интерны». 2 сезон культового ситкома можно смотреть на Wink.



Во втором сезоне комедии о жизни сотрудников больницы на первый план выходят отношения главных героев. Быков и Кисегач пытаются скрывать от коллег свой роман, но это у них выходит плохо. Лобанов с женой переживают кризис, пытаясь держаться за брак. Левин и Люба постоянно конфликтуют из-за недопонимания. А Романенко и Черноус после того, как начали встречаться, пытаются найти общий язык. Тем временем в больницу регулярно поступают сложные пациенты, а Быкову даже приходится изображать из себя доктора Хауса.



Как герои будут расставлять приоритеты, вы узнаете, когда будете смотреть «Интерны». 2 сезон включайте на видеосервисе Wink.

