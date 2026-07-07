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Актёры и съёмочная группа сериала «Интерны»

Актёры и съёмочная группа сериала «Интерны»

Режиссёры

Максим Пежемский

Максим Пежемский

Режиссёр
Заур Болотаев

Заур Болотаев

Режиссёр
Милан Килибарда

Милан Килибарда

Режиссёр
Евгений Невский

Евгений Невский

Режиссёр
Радда Новикова

Радда Новикова

Режиссёр
Дина Штурманова

Дина Штурманова

Режиссёр
Кирилл Седухин

Кирилл Седухин

Режиссёр

Актёры

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

АктёрАндрей Евгеньевич Быков
Илья Глинников

Илья Глинников

АктёрГлеб Романенко
Кристина Асмус

Кристина Асмус

АктрисаВарвара Черноус
Александр Ильин мл.

Александр Ильин мл.

АктёрСемен Лобанов
Вадим Демчог

Вадим Демчог

Актёрвенеролог Иван Натанович Купитман
Светлана Камынина

Светлана Камынина

АктрисаАнастасия Кисегач
Светлана Пермякова

Светлана Пермякова

АктрисаЛюба
Один Ланд Байрон

Один Ланд Байрон

Odin Lund Biron
Актёринтерн Фил Ричардс
Дмитрий Шаракоис

Дмитрий Шаракоис

АктёрБорис Левин
Татьяна Лянник

Татьяна Лянник

АктрисаОля, жена Лобанова
Мария Пирогова

Мария Пирогова

АктрисаАлиса
Лидия Арефьева

Лидия Арефьева

АктрисаИрина Витальевна
Максим Артамонов

Максим Артамонов

Актёр
Михаил Павлик

Михаил Павлик

Актёр
Татьяна Мухина

Татьяна Мухина

Актрисасекретарь Кисегач

Сценаристы

Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав Дусмухаметов

Сценарист
Сергей Кулыбышев

Сергей Кулыбышев

Сценарист
Виталий Лисичкин

Виталий Лисичкин

Сценарист
Григорий Швиденко

Григорий Швиденко

Сценарист
Александр Кагарманов

Александр Кагарманов

Сценарист
Максим Пешков

Максим Пешков

Сценарист
Сергей Нотариус

Сергей Нотариус

Сценарист
Антон Косьмин

Антон Косьмин

Сценарист
Марат Дулатов

Марат Дулатов

Сценарист
Сергей Фирсов

Сергей Фирсов

Сценарист

Продюсеры

Артур Джанибекян

Артур Джанибекян

Продюсер
Александр Дулерайн

Александр Дулерайн

Продюсер
Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав Дусмухаметов

Продюсер
Семён Слепаков

Семён Слепаков

Продюсер
Таймураз Бадзиев

Таймураз Бадзиев

Продюсер
Андрей Левин

Андрей Левин

Продюсер
Дмитрий Пермяков

Дмитрий Пермяков

Продюсер
Антон Морозенко

Антон Морозенко

Продюсер
Анастасия Дмитриева

Анастасия Дмитриева

Продюсер
Дарья Грацевич

Дарья Грацевич

Продюсер

Художники

Павел Лычкин

Павел Лычкин

Художник
Андрей Ивакин

Андрей Ивакин

Художник
Евгений Бюрчиев

Евгений Бюрчиев

Художник
Александра Андреева

Александра Андреева

Художница
Олег Демидов

Олег Демидов

Художник

Монтажёры

Олег Малыгин

Олег Малыгин

Монтажёр
Альберт Валеев

Альберт Валеев

Монтажёр
Сергей Биденко

Сергей Биденко

Монтажёр
Виталий Щуров

Виталий Щуров

Монтажёр
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов

Монтажёр
Павел Куприков

Павел Куприков

Монтажёр
Михаил Романов

Михаил Романов

Монтажёр
Леонид Добридень

Леонид Добридень

Монтажёр
Александр Попов

Александр Попов

Монтажёр

Операторы

Заур Болотаев

Заур Болотаев

Оператор
Григорий Володин

Григорий Володин

Оператор
Юрий Коробейников

Юрий Коробейников

Оператор
Дмитрий Карначик

Дмитрий Карначик

Оператор
Виктор Бормотов

Виктор Бормотов

Оператор
Илья Авербах

Илья Авербах

Оператор
Василий Рыжов

Василий Рыжов

Оператор

Композиторы

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко

Композитор
Игорь Смирнов

Игорь Смирнов

Композитор
Иван Лубенников

Иван Лубенников

Композитор