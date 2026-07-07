Актёры и съёмочная группа сериала «Интерны»
Режиссёры
Актёры
Иван Охлобыстин
АктёрАндрей Евгеньевич Быков
Илья Глинников
АктёрГлеб Романенко
Кристина Асмус
АктрисаВарвара Черноус
Александр Ильин мл.
АктёрСемен Лобанов
Вадим Демчог
Актёрвенеролог Иван Натанович Купитман
Светлана Камынина
АктрисаАнастасия Кисегач
Светлана Пермякова
АктрисаЛюба
Один Ланд БайронOdin Lund Biron
Актёринтерн Фил Ричардс
Дмитрий Шаракоис
АктёрБорис Левин
Татьяна Лянник
АктрисаОля, жена Лобанова
Мария Пирогова
АктрисаАлиса
Лидия Арефьева
АктрисаИрина Витальевна
Максим Артамонов
Актёр
Михаил Павлик
Актёр
Татьяна Мухина
Актрисасекретарь Кисегач