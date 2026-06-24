Интерны (сериал, 2010) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн
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Сезон 1 Серия 47
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Сезон 1 Серия 50
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Сезон 1 Серия 51
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Сезон 1 Серия 52
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Сезон 1 Серия 53
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Сезон 1 Серия 54
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Сезон 1 Серия 55
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Сезон 1 Серия 56
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Сезон 1 Серия 58
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О сериале
Циничный доктор Быков обучает четырех выпускников, которые еще не знают, как устроена настоящая медицина. Абсурдные болезни, смешные медики и безумные пациенты ждут в культовой комедии «Интерны». 1 сезон ищите в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
Первый сезон ситкома о вчерашних студентах в реальной больнице знакомит зрителей с талантливым, но жестким заведующим терапевтического отделения Андреем Быковым. Вместо понимания и поддержки у него всегда найдется колкая шутка и язвительный комментарий. Но в этот раз судьба решает подшутить над ним самим: Быкову придется обучать команду из четырех интернов, чьи представления о работе в больнице в лучшем случае смутные. В числе новеньких Быкову навязывают даже сына главврача, который в медицинской карьере заинтересован куда меньше, чем в тусовках и девушках. Выхода у Быкова нет, но зато есть задания с подвохом, в процессе которых новенькие не раз окажутся в неловких ситуациях.
Начало похождений Лобанова, Левина, Романенко и Черноус вы увидите, когда будете смотреть «Интерны». 1 сезон культовой комедии доступен на Wink.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Максим
Пежемский
- ЗБРежиссёр
Заур
Болотаев
- МКРежиссёр
Милан
Килибарда
- ЕНРежиссёр
Евгений
Невский
- РНРежиссёр
Радда
Новикова
- Режиссёр
Дина
Штурманова
- КСРежиссёр
Кирилл
Седухин
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- ИГАктёр
Илья
Глинников
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актёр
Вадим
Демчог
- Актриса
Светлана
Камынина
- СПАктриса
Светлана
Пермякова
- Актёр
Один
Ланд Байрон
- ДШАктёр
Дмитрий
Шаракоис
- ТЛАктриса
Татьяна
Лянник
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- ЛААктриса
Лидия
Арефьева
- МААктёр
Максим
Артамонов
- МПАктёр
Михаил
Павлик
- ТМАктриса
Татьяна
Мухина
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- СКСценарист
Сергей
Кулыбышев
- ВЛСценарист
Виталий
Лисичкин
- ГШСценарист
Григорий
Швиденко
- АКСценарист
Александр
Кагарманов
- МПСценарист
Максим
Пешков
- СНСценарист
Сергей
Нотариус
- АКСценарист
Антон
Косьмин
- МДСценарист
Марат
Дулатов
- СФСценарист
Сергей
Фирсов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- Продюсер
Семён
Слепаков
- ТБПродюсер
Таймураз
Бадзиев
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- ДППродюсер
Дмитрий
Пермяков
- Продюсер
Антон
Морозенко
- АДПродюсер
Анастасия
Дмитриева
- ДГПродюсер
Дарья
Грацевич
- ПЛХудожник
Павел
Лычкин
- АИХудожник
Андрей
Ивакин
- ЕБХудожник
Евгений
Бюрчиев
- ААХудожница
Александра
Андреева
- ОДХудожник
Олег
Демидов
- ОММонтажёр
Олег
Малыгин
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- СБМонтажёр
Сергей
Биденко
- ВЩМонтажёр
Виталий
Щуров
- АСМонтажёр
Алексей
Смирнов
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ЛДМонтажёр
Леонид
Добридень
- АПМонтажёр
Александр
Попов
- ЗБОператор
Заур
Болотаев
- ГВОператор
Григорий
Володин
- Оператор
Юрий
Коробейников
- Оператор
Дмитрий
Карначик
- ВБОператор
Виктор
Бормотов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ВРОператор
Василий
Рыжов
- МТКомпозитор
Максим
Тимошенко
- ИСКомпозитор
Игорь
Смирнов
- ИЛКомпозитор
Иван
Лубенников