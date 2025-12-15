Няня Оксана (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

1 сезон «Няня Оксана» раскрывает историю жизнерадостной и энергичной девушки из Краснодарского края, которая прилетает в Москву, чтобы встретиться с возлюбленным… и узнает, что он уже женат. Несмотря на разочарование, она не собирается уезжать обратно и решает начать новую жизнь в столице. Следить за приключениями Оксаны можно на Wink.



Неожиданная встреча помогает Оксане устроиться няней к успешному вдовцу-ресторатору Ивану Самсонову, который воспитывает троих детей. В течение сезона между Оксаной, ее подопечными и их отцом разворачиваются комичные, теплые и порой трогательные ситуации. Дети ставят ее перед нелегкими «испытаниями», а Оксана, в свою очередь, помогает им находить общий язык друг с другом и с окружающим миром, при этом постепенно взрослея и раскрывая свое истинное «я».



«Няня Оксана» — сериал, 1 сезон которого наполнен семейными конфликтами, забавными недоразумениями, попытками Оксаны вписаться в новый ритм жизни и поисками своего места в большом городе.


