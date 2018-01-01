Wink
Сериалы
Няня Оксана
Актёры и съёмочная группа сериала «Няня Оксана»

Актёры и съёмочная группа сериала «Няня Оксана»

Актёры

Олеся Иванченко

АктрисаОксана
Виктор Хориняк

АктёрИван Самсонов
Александр Мартынов

Актёр
Дарья Пицик

Актриса
Маша Кошина

Актриса
Елисей Гончаров

Актёр
Иван Чернов

АктёрМиша
Святослав Головченко

Актёрмажор
Анастасия Светличная

Актрисагостья
Станислав Соломатин

АктёрПопов
Веневьева Новицкая

Актрисарепетитор
Ростислав Бершауэр

Актёр
Владимир Ревякин

Актёроперативник
Ольга Саврасова

Актриса
Дарина Козлова

Актриса
Игорь Алексеев

Актёр

Сценаристы

Артем Гончаров

Сценарист
Сергей Кинстлер

Сценарист

Продюсеры

Андрей Левин

Продюсер
Роман Новиков

Продюсер
Заурбек Богов

Продюсер
Артем Гончаров

Продюсер
Сергей Кинстлер

Продюсер
Вячеслав Дусмухаметов

Продюсер
Николай Картозия

Продюсер
Сергей Евдокимов

Продюсер
Давид Кочаров

Продюсер

Художники

Мария Акопова

Художница
Надин Дей

Художница

Монтажёры

Александр Карпов

Монтажёр

Операторы

Александр Оковицкий

Оператор

Композиторы

Карина Мингалеева

Композитор