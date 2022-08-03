Дылды (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн
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Дылды
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 2Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 4Бесплатно
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Сезон 3 Серия 5Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 6Бесплатно
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Сезон 3 Серия 7Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 8Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 9Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 10Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 11Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 12Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 13Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 14Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 15Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 16Бесплатно
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Дылды
Сезон 3 Серия 17Бесплатно
О сериале
Продолжение яркого ситкома от СТС с Павлом Деревянко в главной роли. На этот раз тренер-сексист вынужден уйти в пляжный волейбол и заново набрать команду. Не пропустите сериал «Дылды» — 3 сезон бесплатно доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!
В третьем сезоне Ковалев переживает сложный период — у него нет работы, зато есть лишний вес и прогрессирующий алкоголизм. Волей случая он снова становится тренером по волейболу, но на сей раз — пляжного. Кроме того, что Михаилу жутко не нравится этот вид спорта, ему приходится терпеть строгую напарницу Леру и лечиться у психотерапевта. А в это же время команда педагогического института лишается места в Лиге и отправляется в свободное плавание.
Сможет ли Ковалев измениться и наладить свою жизнь, расскажет новая глава сериала «Дылды — 3 сезон смотреть бесплатно можно на Wink прямо сейчас. Не пропустите!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Спортивный
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Анна
Невская
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актриса
Дарья
Пицик
- Актриса
Изабель
Эйдлен
- Актриса
Юлия
Макарова
- Актёр
Сергей
Рубеко
- Актриса
Анна
Антонова
- Сценарист
Александр
Назаров
- Сценарист
Олег
Липин
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Сценарист
Александра
Рутберг
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- ЕИХудожница
Евгения
Истомина
- ВМХудожница
Влада
Миронова
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- Оператор
Карен
Манасерян
- КБОператор
Кирилл
Бегишев
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Леонид
Ленер