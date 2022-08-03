Продолжение яркого ситкома от СТС с Павлом Деревянко в главной роли. На этот раз тренер-сексист вынужден уйти в пляжный волейбол и заново набрать команду. Не пропустите сериал «Дылды» — 3 сезон бесплатно доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!



В третьем сезоне Ковалев переживает сложный период — у него нет работы, зато есть лишний вес и прогрессирующий алкоголизм. Волей случая он снова становится тренером по волейболу, но на сей раз — пляжного. Кроме того, что Михаилу жутко не нравится этот вид спорта, ему приходится терпеть строгую напарницу Леру и лечиться у психотерапевта. А в это же время команда педагогического института лишается места в Лиге и отправляется в свободное плавание.



Сможет ли Ковалев измениться и наладить свою жизнь, расскажет новая глава сериала «Дылды — 3 сезон смотреть бесплатно можно на Wink прямо сейчас. Не пропустите!

