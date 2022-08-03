Wink
Сериалы
Дылды
3-й сезон

Дылды (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

9.22022, Дылды. Сезон 3 17 серий
Комедия, Спортивный16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Продолжение яркого ситкома от СТС с Павлом Деревянко в главной роли. На этот раз тренер-сексист вынужден уйти в пляжный волейбол и заново набрать команду. Не пропустите сериал «Дылды» — 3 сезон бесплатно доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!

В третьем сезоне Ковалев переживает сложный период — у него нет работы, зато есть лишний вес и прогрессирующий алкоголизм. Волей случая он снова становится тренером по волейболу, но на сей раз — пляжного. Кроме того, что Михаилу жутко не нравится этот вид спорта, ему приходится терпеть строгую напарницу Леру и лечиться у психотерапевта. А в это же время команда педагогического института лишается места в Лиге и отправляется в свободное плавание.

Сможет ли Ковалев измениться и наладить свою жизнь, расскажет новая глава сериала «Дылды — 3 сезон смотреть бесплатно можно на Wink прямо сейчас. Не пропустите!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дылды»