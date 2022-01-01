Дылды. Сезон 3. Серия 10
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Дылды
3-й сезон
10-я серия
9.12022, Дылды. Сезон 3. Серия 10
Комедии16+

Дылды (сериал, 2022) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Комедийный сериал с Павлом Деревянко в роли тренера-сексиста, которому пришлось возглавить женскую волейбольную команду. Столичный тренер по волейболу Михаил Ковалев славится заносчивостью и скандальным поведением. Очередная выходка приводит его к увольнению. Несмотря на все спортивные достижения, Ковалев остается без работы и перспектив. Единственное предложение, которое ему поступает, стать тренером провинциальной женской команды. Михаил отправляется в маленький город, где его ждет встреча с затаившей обиду любовью юности и своим персональным кошмаром – девушками, которые посмели покуситься на святое – волейбол. Сумеет ли прожженный сексист отбросить гендерные предрассудки и привести спортсменок к победе, можно узнать, если сериал «Дылды» смотреть онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дылды»