Биография

Изабель Эйдлен — российская актриса театра и кино. Родилась в Израиле 1 января 1995 года. Еще девочкой Изабель танцевала в Санкт-Петербургском театре «Мюзик-Холл». По окончании старших классов она поступила в Московскую театральную школу имени Табакова. Окончив обучение в 2015 году, некоторое время Эйдлен работала моделью. Первым киноопытом Изабель Эйдлен в качестве актрисы стала лента «Первый дом. Ближе, чем кажется…» в 2009 году. С 2017 года ее можно увидеть в сериалах «Водоворот», «Победители», «Дылды» и «The Телки». В фильмографии Изабель есть и киноработы, например, комедия с Александром Гордоном «Дядя Саша».