Дылды (сериал, 2022) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Комедийный сериал с Павлом Деревянко в роли тренера-сексиста, которому пришлось возглавить женскую волейбольную команду. Столичный тренер по волейболу Михаил Ковалев славится заносчивостью и скандальным поведением. Очередная выходка приводит его к увольнению. Несмотря на все спортивные достижения, Ковалев остается без работы и перспектив. Единственное предложение, которое ему поступает, стать тренером провинциальной женской команды. Михаил отправляется в маленький город, где его ждет встреча с затаившей обиду любовью юности и своим персональным кошмаром – девушками, которые посмели покуситься на святое – волейбол. Сумеет ли прожженный сексист отбросить гендерные предрассудки и привести спортсменок к победе, можно узнать, если сериал «Дылды» смотреть онлайн на Wink.



Сериал Дылды 3 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.