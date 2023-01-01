Биография

Александра Рутберг — российская актриса и сценарист. Родилась 6 июня 1991 года. После окончания школы поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина, где на учебной сцене принимала участие в постановках «Цена» и «Мамаша Кураж и ее дети». Сотрудничала с Новым драматическим театром и проектом «Турандот». С недавнего времени Александра Рутберг активно пробует свои силы в сценарном мастерстве — ее фильмография пополнилась сериалами «Дылды», «Тетка», «Это моя печень». Также актриса сыграла репортера в короткометражке «Радость».