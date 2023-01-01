Дылды (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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Дылды
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Дылды
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Дылды
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Дылды
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Дылды
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Дылды
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Дылды
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Дылды
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Дылды
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Дылды
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
Сюжет
Начало спортивной комедии о скандальном тренере в условиях провинциального города. Скорее включайте сериал «Дылды» — 1 сезон в хорошем качестве доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!
В первой части вы познакомитесь с Михаилом Ковалевым, тренером по волейболу, чья репутация бежит впереди него. Он ненавидит женщин, часто дерзит журналистам, считает себя лучшим и… однажды остается из-за этого без работы. Мужчина переезжает в родной Новочепецк и благодаря матери получает должность тренера студенческой сборной. Маленькое но — в команде участвуют только девчонки, мать одной из них встречалась с Ковалевым в молодости, а за порядком в вузе следит строгий проректор Ирина. Скандалисту ничего не остается, как учиться ладить с противоположным полом и готовить подопечных к победе.
Хотите узнать, сможет ли Михаил вернуться на спортивный Олимп? Тогда оставайтесь на Wink и наслаждайтесь сериалом «Дылды». Смотреть 1 сез�он онлайн бесплатно можно прямо сейчас!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Анна
Невская
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актриса
Дарья
Пицик
- Актриса
Изабель
Эйдлен
- Актриса
Юлия
Макарова
- Актёр
Сергей
Рубеко
- Актриса
Анна
Антонова
- Сценарист
Александр
Назаров
- Сценарист
Олег
Липин
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Сценарист
Александра
Рутберг
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- ЕИХудожница
Евгения
Истомина
- ВМХудожница
Влада
Миронова
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- Оператор
Карен
Манасерян
- КБОператор
Кирилл
Бегишев
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Леонид
Ленер