Дылды (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Начало спортивной комедии о скандальном тренере в условиях провинциального города. Скорее включайте сериал «Дылды» — 1 сезон в хорошем качестве доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!



В первой части вы познакомитесь с Михаилом Ковалевым, тренером по волейболу, чья репутация бежит впереди него. Он ненавидит женщин, часто дерзит журналистам, считает себя лучшим и… однажды остается из-за этого без работы. Мужчина переезжает в родной Новочепецк и благодаря матери получает должность тренера студенческой сборной. Маленькое но — в команде участвуют только девчонки, мать одной из них встречалась с Ковалевым в молодости, а за порядком в вузе следит строгий проректор Ирина. Скандалисту ничего не остается, как учиться ладить с противоположным полом и готовить подопечных к победе.



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