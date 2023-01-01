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Дылды
1-й сезон

Дылды (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12019, Дылды. Сезон 1 21 серия
Комедии, Русские16+

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Сюжет

Начало спортивной комедии о скандальном тренере в условиях провинциального города. Скорее включайте сериал «Дылды» — 1 сезон в хорошем качестве доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!

В первой части вы познакомитесь с Михаилом Ковалевым, тренером по волейболу, чья репутация бежит впереди него. Он ненавидит женщин, часто дерзит журналистам, считает себя лучшим и… однажды остается из-за этого без работы. Мужчина переезжает в родной Новочепецк и благодаря матери получает должность тренера студенческой сборной. Маленькое но — в команде участвуют только девчонки, мать одной из них встречалась с Ковалевым в молодости, а за порядком в вузе следит строгий проректор Ирина. Скандалисту ничего не остается, как учиться ладить с противоположным полом и готовить подопечных к победе.

Хотите узнать, сможет ли Михаил вернуться на спортивный Олимп? Тогда оставайтесь на Wink и наслаждайтесь сериалом «Дылды». Смотреть 1 сезон онлайн бесплатно можно прямо сейчас!

Сериал Дылды 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дылды»

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