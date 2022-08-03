Дылды (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Комедийный сериал с Павлом Деревянко в роли тренера-сексиста, которому пришлось возглавить женскую волейбольную команду. Столичный тренер по волейболу Михаил Ковалев славится заносчивостью и скандальным поведением. Очередная выходка приводит его к увольнению. Несмотря на все спортивные достижения, Ковалев остается без работы и перспектив. Единственное предложение, которое ему поступает, стать тренером провинциальной женской команды. Михаил отправляется в маленький город, где его ждет встреча с затаившей обиду любовью юности и своим персональным кошмаром – девушками, которые посмели покуситься на святое – волейбол. Сумеет ли прожженный сексист отбросить гендерные предрассудки и привести спортсменок к победе, можно узнать, если сериал «Дылды» смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Анна
Невская
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актриса
Дарья
Пицик
- Актриса
Изабель
Эйдлен
- Актриса
Юлия
Макарова
- Актёр
Сергей
Рубеко
- Актриса
Анна
Антонова
- Сценарист
Александр
Назаров
- Сценарист
Олег
Липин
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Сценарист
Александра
Рутберг
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- ЕИХудожница
Евгения
Истомина
- ВМХудожница
Влада
Миронова
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- Оператор
Карен
Манасерян
- КБОператор
Кирилл
Бегишев
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Леонид
Ленер