Биография

Юлия Макарова — российская актриса. Родилась в Киришах 20 марта 1995 года. В детстве ходила во всевозможные кружки, занималась классическими и народными танцами. Училась в Издательско-полиграфическом техникуме Санкт-Петербурга. В 2014 году переехала в Москву и поступила в Государственный институт театрального искусства. Сегодня Юлия Макарова активно снимается в кино. Ее можно встретить в исторической драме «Тобол», военном фильме «Высота 220», комедиях «Бендер: Начало» и «Бендер: Золото империи». Исполнила роль волейболистки Алисы в сериале «Дылды».