Неформат. Серия 8
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Неформат (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.62014, Неформат. Серия 8
Драмы, Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ирина Серебрякова — начинающий продюсер «Открытого канала» — неосторожно критикует начальство в своем личном блоге. Пост попадается на глаза «генеральному» и после громкого скандала Ирине в руководство отдают самую безнадежную телепередачу, которую, скорее всего, скоро закроют.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Неформат»