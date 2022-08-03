Неформат (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Ирина Серебрякова — начинающий продюсер «Открытого канала» — неосторожно критикует начальство в своем личном блоге. Пост попадается на глаза «генеральному» и после громкого скандала Ирине в руководство отдают самую безнадежную телепередачу, которую, скорее всего, скоро закроют.

