Неформат (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
8.62014, Неформат. Серия 9
Драма, Комедия18+
Сезоны и серии
О сериале
Ирина Серебрякова — начинающий продюсер «Открытого канала» — неосторожно критикует начальство в своем личном блоге. Пост попадается на глаза «генеральному» и после громкого скандала Ирине в руководство отдают самую безнадежную телепередачу, которую, скорее всего, скоро закроют.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.1 IMDb
- Режиссёр
Антон
Федотов
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Константин
Юшкевич
- МКАктриса
Мария
Козакова
- Актёр
Антон
Хабаров
- ЛЕАктриса
Лиана
Ермакова
- Актриса
Елена
Корикова
- Актёр
Сергей
Годин
- Актёр
Сергей
Бурунов
- ФААктёр
Филипп
Азаров
- ЮЧАктриса
Юлия
Чебакова
- АДСценарист
Александр
Даган
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ИТХудожник
Игорь
Топчанюк-Кокшаров
- МСОператор
Михаил
Селихов
- РЛКомпозитор
Руслан
Лукьянов
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов
- Композитор
Гоша
Куценко