Собачка (фильм, 2025) смотреть онлайн

Молодая девушка Аня давно мечтает о любви и серьезных отношениях. Но в жизни ей все никак не удается познакомиться с достойным молодым человеком. Тогда скромная и не очень уверенная в себе героиня решает попытать счастья в интернете. Она регистрируется в приложении для знакомств и находит там красавца Максима. И вот у героев должна состояться первая встреча в реальной жизни, в красивом ресторане. Казалось бы, все идет по плану. Однако у романтических отношений оказывается неожиданный противник.

