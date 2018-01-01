Хутор (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Российская комедия о том, как незадачливый финансовый гуру попадает из XXI века в общину, живующую по древним законам. Не пропустите новый сериал «Хутор»: 1 сезон можно увидеть на сервисе Wink.



В первом сезоне мы знакомимся с Артёмом — авантюристом, который готов рисковать в вопросах с финансами. Однажды он сильно попадает на деньги и теперь должен огромную сумму опасным людям. Чтобы убежать от проблем, он отправляет в лес под Псковом, где притворяется одичавшим «маугли» в надежде, что соцслужбы выдадут ему новые документы. Однако полиция доставляет его в странную общину экс-бизнесмена по прозвищу Батя. Ее жители отказались от смартфонов, электричества, алкоголя и других вредных привычек общества потребления и живут по божественным указам, а за неповиновение хлестают плетьми. Теперь Артёму придется адаптироваться к новым законам и условиям жизни. Сложностей добавляет еще и то, что Батя внезапно увидел в нем своего давно потерянного сына.



Придется ли Артёму по нраву жизнь в общине и захочет ли он остаться?


