Хутор (сериал, 2025) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Пытаясь спастись от опасного человека и долга в 2 млн долларов, авантюрист и самопровозглашенный финансовый гуру Артем бежит… в леса. Притвориться «маугли» без памяти и документов, а потом получить новую личность вместе с чистым паспортом — чем не гениальный план? Вот только полиция вместо МФЦ отвозит Артема в странное место — на Хутор, где дают кров и работу заблудшим душам. А еще там нет смартфонов и вообще все довольно… традиционно. Руководит общиной Батя: бывший бизнесмен надеется, что отказ от порока и богоугодные дела вернут ему пропавшего без вести сына. И вот чудо — в авантюристе-маугли Батя начинает видеть ребенка, которого потерял много лет назад.

