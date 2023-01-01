Шоу выходного дня (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
- 16+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Начало развлекательной программы от телеканала СТС, объединившей в себе несколько форматов. Не пропустите 1 сезон «Шоу выходного дня», смотреть онлайн который можно на нашем сервисе Wink!
В первой части юмористического сериала вас ждут такие звездные гости, как Сергей Зверев, �Николай Валуев, Дмитрий Колчин и Екатерина Иванчикова из группы IOWA. Также вы узнаете, насколько Георгий Дронов и Екатерина Волкова знают друг друга после десяти лет съемок сериала «Воронины», посмотрите искрометные скетчи в исполнении Антона Лирника и Романа Юнусова и оцените авторские песни Василия Уриевского. А завершится сезон разговором для «реальных пацанов» о футболе.
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