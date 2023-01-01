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1-й сезон

Шоу выходного дня (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

7.22018, Шоу выходного дня. Сезон 1 8 серий
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Начало развлекательной программы от телеканала СТС, объединившей в себе несколько форматов. Не пропустите 1 сезон «Шоу выходного дня», смотреть онлайн который можно на нашем сервисе Wink!

В первой части юмористического сериала вас ждут такие звездные гости, как Сергей Зверев, Николай Валуев, Дмитрий Колчин и Екатерина Иванчикова из группы IOWA. Также вы узнаете, насколько Георгий Дронов и Екатерина Волкова знают друг друга после десяти лет съемок сериала «Воронины», посмотрите искрометные скетчи в исполнении Антона Лирника и Романа Юнусова и оцените авторские песни Василия Уриевского. А завершится сезон разговором для «реальных пацанов» о футболе.

Не пропустите 1 сезон «Шоу выходного дня» — телепередача ждет вас на Wink уже сейчас!

Сериал Шоу выходного дня 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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