Биография

Юрий Фроловский — российский режиссер и продюсер. Родился 15 февраля. Уже больше 10 лет связывает свою жизнь с телевидением. Неоднократно входил в состав членов жюри премии ТЭФИ, отвечал за экранную версию фестиваля детской художественной гимнастики «Алина». Во время чемпионата мира по футболу в Москве принимал участие в создании уникальной студии для вещания телеканала «Матч ТВ». Как режиссер Юрий Фроловский снимал такие телешоу, как «Центральное телевидение», «Человек-невидимка», «Жизнь как чудо» и другие. Также являлся постановщиком комедийной программы «Шоу выходного дня».