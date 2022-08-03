Шоу выходного дня (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
7.12018, Шоу выходного дня. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу, Комедия18+
- 18+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Шоу выходного дня
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Хотите окунуться в мир юмора, музыки и веселья? Спешите смотреть онлайн «Шоу выходного дня» с Антоном Лирником, Романом Юнусовым, Александр Волоховым и Иваном Чуйковым. Чем ближе уикенд, тем больше хочется отключить мозг и от души посмеяться. С этой задачей поможет справиться «Шоу выходного дня», объединившее под своими знаменами лучших комиков страны, известных блогеров, артистов и музыкантов. В программе множество рубрик, в том числе – стендапы, скетчи, комедийные баттлы, неожиданные интервью со звездами, общение со зрителями в студии, прямые включения и музыкальные номера.
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