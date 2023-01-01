Биография

Олег Верещагин – популярный российский актер и сценарист. Родился в Пермском крае в обычной рабочей семье. С детства увлекался спортом, со школьных времен играл в КВН и писал сценарии для своих команд «Добрянка» и «Парма». После распада команд КВН недолгое время работал в офисе, но вскоре понял, что юмор – все-таки его настоящее призвание. Олег Верещагин открывал резиденцию Comedy в родной Перми, вел различные юмористические шоу. Но в 2009 году его позвали в кино, с тех пор фильмы Верещагина, в которых он играет в забавных эпизодах, выходят почти ежегодно: «Самый лучший фильм», «Реальные пацаны», «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу», «Друзья друзей», «Женщины против мужчин», «Счастья! Здоровья!», «Zомбоящик» и другие. С 2013 года – постоянный резидент популярного шоу Comedy Woman. Роли Верещагина – роли глупых и простодушных мужей, таксистов, физруков, вечно подвыпившего бати. По словам Верещагина, ему очень комфортно в женском коллективе, и никаких постыдных или мелких ролей для него не существует, а ради хорошего перевоплощения ему ничего не стоит надеть женское платье. Олег Верещагин женат, он в отношениях с супругой более 18 лет. У пары две прекрасные дочки, Полина и Арина, которые уже сейчас пробуют себя в ролях ведущих детских передач.