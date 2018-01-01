Wink
Женщины против мужчин
Актёры и съёмочная группа фильма «Женщины против мужчин»

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщины против мужчин»

Режиссёры

Таир Мамедов

Режиссёр

Актёры

Роман Юнусов

АктёрМакс
Александр Головин

АктёрКостя
Денис Косяков

АктёрВадик
Мария Кравченко

АктрисаСофия
Настасья Самбурская

АктрисаЗлата
Наталья Рудова

АктрисаКристина
Таир Мамедов

АктёрХуан
Олег Верещагин

АктёрКарлос
Карен Манташян

Актёр
Александр Шаляпин

Актёр

Сценаристы

Таир Мамедов

Сценарист
Сергей Нежданов

Сценарист
Леонид Марголин

Сценарист

Продюсеры

Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Продюсер
Владимир Поляков

Продюсер
Макс Олейников

Продюсер

Художники

Оксана Шевченко

Художница

Монтажёры

Георгий Исаакян

Монтажёр

Операторы

Антон Зенкович

Оператор

Композиторы

Денис Суров

Композитор