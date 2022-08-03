WinkСериалыУсловия контракта1-й сезон
Условия контракта (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
9.32011, Условия контракта. Сезон 1 9 серий
Мелодрама16+
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Условия контракта
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Условия контракта
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+46 мин
Условия контракта
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+46 мин
Условия контракта
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+44 мин
Условия контракта
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+47 мин
Условия контракта
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+47 мин
Условия контракта
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Условия контракта
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+45 мин
Условия контракта
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Маша Павлова готовится к свадьбе. Ее жених Виктор — человек работящий, непьющий и очень надежный. И жизнь с ним обещает быть спокойной и размеренной. Но накануне праздника случается трагедия… Младшая сестра Маши Катюша, украшая зал для торжеств, падает со стремянки. Врачи констатируют: у девочки – рак мозга. Нужна срочная дорогостоящая операция. Маша обращается за помощью к жениху. Но Виктор считает, что десять тысяч долларов — огромные деньги, Кате уже не поможешь, а продавать купленную квартиру просто неразумно. Чтобы спасти сестру, Маша едет в столичную частную клинику и соглашается стать суррогатной матерью...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- Актриса
Елена
Великанова
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- Актриса
Наталья
Рудова
- Актриса
Марина
Куделинская
- Актриса
Наталья
Данилова
- Актриса
Людмила
Титова
- АОАктёр
Артём
Осипов
- ИГАктёр
Игорь
Гудеев
- ЮСАктёр
Юрий
Сазонов
- Актриса
Любовь
Тихомирова
- АГСценарист
Алла
Гусева
- ЕЛСценарист
Елена
Ласкарева
- ЯРСценарист
Яна
Райская
- МШПродюсер
Михаил
Широков
- ЕГХудожница
Елена
Гвоздева
- АГОператор
Александр
Гарибян
- РЗКомпозитор
Рубен
Затикян