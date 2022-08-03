Условия контракта (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Маша Павлова готовится к свадьбе. Ее жених Виктор — человек работящий, непьющий и очень надежный. И жизнь с ним обещает быть спокойной и размеренной. Но накануне праздника случается трагедия… Младшая сестра Маши Катюша, украшая зал для торжеств, падает со стремянки. Врачи констатируют: у девочки – рак мозга. Нужна срочная дорогостоящая операция. Маша обращается за помощью к жениху. Но Виктор считает, что десять тысяч долларов — огромные деньги, Кате уже не поможешь, а продавать купленную квартиру просто неразумно. Чтобы спасти сестру, Маша едет в столичную частную клинику и соглашается стать суррогатной матерью...

