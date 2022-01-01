Бизнес по-русски (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Комедия о мелком предпринимателе, готовом пойти на все, чтобы сохранить свой бизнес в пандемию. COVID-19 бушует по всей планете, и Россия присоединяется к мировому локдауну. Заведения закрываются, люди сидят по домам, а бизнесменам все сложнее держаться на плаву. Вот и главный герой, владелец небольшого ресторана, сталкивается с проблемой: в его забегаловку никто не приходит, а продукты стремительно заканчиваются. В частности, подошли к концу все запасы мяса. Чтобы ресторан не закрылся, а сотрудники не остались без работы, бизнесмен отправляется к старому знакомому в деревню за мясом. О последствиях этого решения расскажет «Бизнес по-русски» — фильм 2022 года можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- АЦРежиссёр
Александр
Цыренов
- СИАктёр
Сергей
Иванов
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- Актриса
Марина
Куделинская
- ДГАктёр
Данил
Гордин
- МБАктриса
Мария
Биктимирова
- ИШАктриса
Индира
Шакирова
- ЕЛАктёр
Евгений
Лыткин
- ИААктёр
Ильдар
Атышев
- АМСценарист
Александр
Мангатханов
- ВГПродюсер
Вячеслав
Галсанов
- КГПродюсер
Константин
Горюнов
- АЦПродюсер
Александр
Цыренов
- РТОператор
Родион
Такчинаков