Блондинка и брюнетка. Серия 3
Wink
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Блондинка и брюнетка
1-й сезон
3-я серия
8.32022, Блондинка и брюнетка. Серия 3
Мелодрамы18+

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Блондинка и брюнетка (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Ольга Журавлева — успешный зубной врач, владелица собственной небольшой клиники, расположенной в загородном отеле. А вот в любви Оле не везет… Четыре года длится ее роман с женатым мужчиной. Однажды утром она узнает, что он, наконец, развелся. Однако радуется девушка недолго, ведь развелся он не ради нее, строгой серьезной брюнетки, а ради молодой и легкомысленной блондинки.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Блондинка и брюнетка»