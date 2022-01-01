Блондинка и брюнетка (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Ольга Журавлева — успешный зубной врач, владелица собственной небольшой клиники, расположенной в загородном отеле. А вот в любви Оле не везет… Четыре года длится ее роман с женатым мужчиной. �Однажды утром она узнает, что он, наконец, развелся. Однако радуется девушка недолго, ведь развелся он не ради нее, строгой серьезной брюнетки, а ради молодой и легкомысленной блондинки.



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